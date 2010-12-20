«Днепроэнерго» намерено привлечь 100 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО "Днепроэнерго" (Запорожье) объявила торги по отбору банка на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 100 млн. грн.

Об этом сказано в объявлении компании, обнародованном на вэб-сайте Министерства экономики Украины.

Компания намерена привлечь кредит сроком на 1 год.

Предложения потенциальных участников принимаются до 19 января 2011 года, на эту же дату запланировано раскрытие тендерных предложений.

Как сообщал УНИАН, в декабре т.г. «Днепроэнерго» привлекла в ОАО «Ощадбанк» кредитную линию в размере 107,7 млн. грн.

В ноябре компания привлекала у «Проминветсбанка», "ВТБ" и "ПУМБ" кредитные линии в эквиваленте 875,6 млн. грн.

В октябре «Днепроэнерго» привлекло у своего акционера DTEK Holdings Limited (Кипр) кредит в размере 355,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» в 2009 году увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.