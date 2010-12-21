«Укрэнерго» отменило январский аукцион по экспорту электроэнергии. Нет заявок

НЭК «Укрэнерго» отменила аукцион по продаже услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в январе 2011 года из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Таким образом, назначенный на сегодня на 13:00 аукцион признан аукционной комиссией несостоявшимся.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» выставляла на январский аукцион 200 МВт (4 лота) сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема», а также 2,8 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию (11 лотов).

Напомним, 14 декабря т.г. "Укрэнерго" на годовом аукционе реализовало 1860 МВт экспортного сечения за 208,1 тыс. грн.

В ходе торгов входящие в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината АХМЕТОВА компании ООО "Востокэнерго" и ООО "Пауэр Трейд" выкупили все сечение Бурштынского энергоострова в объеме 545 МВт, 750 из 900 МВт украинско-белорусского сечения, а также 200 из 550 МВт сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема».

Государственный оператор экспорта ГПВД "Укринтерэнерго" приобрело доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.