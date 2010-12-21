ВР приняла закон о погашении долгов энергогенерирующими компаниями

Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 258 народных депутатов из 296 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является урегулирование вопроса погашения энергогенерирующими компаниями задолженности по субкредитам перед госбюджетом на сумму 356 млн. грн., а также взаимной кредиторской задолженности на эту же сумму за потребленную электроэнергию и поставленный уголь, возникшей у предприятий угольной и энергетической отрасли.

Достижение цели предусматривается путем перераспределения части источников формирования спецфонда госбюджета в зависимости от вида их поступления, а именно: основной суммы долга по субкредитам в сумме 194 млн. грн. как источников спецфонда в части кредитования; платы за предоставление гарантий и займов, полученных за счет средств, привлеченных государством и/или под государственные гарантии в сумме 21 млн. грн., и платы за пользование займами, предоставленными за счет средств, привлеченных государством в сумме 141 млн. грн. как источники спецфонда в части доходов.