Украина 19 января объявит конкурс на разработку ТЭО строительства LNG-терминала

Рабочая группа «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам намерена 19 января 2011 года объявить о проведении открытого конкурса на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства терминала по приемке природного сжиженного газа (LNG-терминала) объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель рабочей группы «Национальные проекты» Комитета по экономическим реформам Владислав КАСЬКИВ сегодня пресс-конференции в Киеве.

По его словам, конкурс будет объявлен во время конференции по проблемам строительства терминала, на которой все заинтересованные стороны и эксперты смогут выразить свое мнение.

В свою очередь, как отметил глава государственного предприятия «Национальный проект «LNG-терминал» Петр МИРОШНИКОВ, на проведение соответствующего конкурса предусмотрены деньги из госбюджета, а сама процедура может занять около 2 месяцев.

«От 54 до 65 дней необходимо для того, чтобы потенциальные участники тендера могли подготовить свои предложения... По опыту, который есть в мире, само ТЭО готовится 90-180 дней. Еще две недели нам будет нужно для того, чтобы оформить все бюрократические процедуры», – сказал П.МИРОШНИКОВ.

В.КАСЬКИВ добавил, что пока не готов назвать сумму, которая будет выделена из госбюджета на разработку ТЭО.

Также В.КАСЬКИВ отметил, что строительство терминала по разжижению сжиженного природного газа – это не только экономический вопрос, но и вопрос государственного суверенитета и безопасности Украины.

«Мы знаем, что на российский газ цена не рыночная, она политическая, и пока у нас не будет альтернативных источников диверсификации поставок, цена всегда будет политической. Поэтому строительство терминала – это не только экономические, но и государственные интересы», – отметил он.

Как отмечено в презентации проекта «LNG-терминал», розданной в ходе пресс-конференции, сейчас рассматриваются три возможных площадки для строительства терминала – Одесская область (порт Южный), Николаевская область (порт Очаков) и Крым (порт Феодосия). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. долл. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4 квартале 2014 года, второй очереди – в 4 квартале 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря было создано государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приемке природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины.

15 декабря Кабинет Министров Украины передал полномочия по строительству LNG-терминала ГП «Национальный проект «LNG-терминал».

Ранее, 8 декабря 2010 года, Кабинет Министров Украины утвердил перечень национальных проектов, среди которых проект «LNG-терминал», по словам В.КАСЬКИВА, является «первым по значению».