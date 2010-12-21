Миллер: СП «Газпрома» и «Нафтогаза» будет создано в начале 2011 года

Глава российского газового монополиста ОАО «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР рассчитывает, что совместное предприятие между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» для добычи угольного газа в Украине будет создано в начале 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня после переговоров с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«Я думаю, что в начале 2011 года мы сделаем новые конкретные шаги достижения окончательной договоренности создания этого СП», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, в течение последних месяцев «Газпром», «Нафтогаз» и Министерство топлива и энергетики Украины очень предметно вели переговоры по совместному предприятии и в настоящее время стороны находятся в очень продвинутой стадии переговоров.

А.МИЛЛЕР напомнил, что «Газпром» уже сделал предложения украинской стороне по конкретным месторождениям, которые могли бы быть внесены в это совместное предприятие.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что СП будет создано на паритетных началах. Со стороны Украины будут внесены газотранспортные мощности, а со стороны России будут внесены добывающие мощности. По его словам, сейчас обсуждаются компании, которые могут выступить оценщиком для активов каждой из сторон.

А.МИЛЛЕР выразил уверенность, что создание такого СП пойдет на благо двух стран для обеспечения надежной стабильной поставки газа в Украину и для обеспечения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

«Это абсолютно взаимовыгодный проект – это проект, который нужен не только России и Украине, не только "Газпрому" и НАК «Нафтогаз Украины», но и нашим европейским партнерам», - сказал он.

В свою очередь Ю.БОЙКО подчеркнул, что Украина заинтересована в сохранении транзита российского газа через свою территорию в долгосрочной перспективе.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе на 5 лет такая уверенность есть.

«Мы хотим, что следующие поколения также имели наше достояние и полностью использовали на благо страны транзитный статус державы», - сказал министр.

Он отметил, что стороны находятся в постоянном диалоге и ищут модель, которая бы максимально соответствовала интересам двух стран.

«Я уверен, что мы с учетом подхода наших руководителей, с учетом того климата, который сложился между нашими странами в первую очередь благодаря отношениям президентов стран и глав правительств, мы найдем варианты, которые устроят и народы, и экономики обеих стран», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.