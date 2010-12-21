СП по добыче угольного газа в Украине повысит безопасность шахтеров – Бойко

Совместное предприятие ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по добыче метана из угольных пластов в Украине будет способствовать повышению безопасность шахтеров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сказал по итогам подписания соответствующего меморандума в Москве.

«Для нас это не только экономика, а с учетом опасности труда угольщиков, наших шахтеров, очень важно для безопасности. И мы сделаем все, чтобы наше сотрудничество здесь развивалось быстро и эффективно. На первое место мы ставим вопросы безопасности», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что сторонами будут изучены все документы в кратчайшие сроки, после чего начнется реализация этого проекта.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления ОАО «Газпром»Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия по добыче метана из угольных пластов на территории Украины.