Цена украинской нефти на торгах УМВБ увеличилась до 4820 грн. за тонну

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 21 декабря на аукционных торгах №148 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 9,3% или на 410 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 4820 грн. за тонну (с НДС). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 182,010 тыс. тонн нефти на общую сумму 877 млн. 288,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 ноября на аукционных торгах №147 на УМВБ снизилась на 3,0% или на 137 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 4410 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.