Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX

Цены на нефть превысили 90 долларов за баррель на электронных торгах во вторник, 21 декабря, после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о крупном сокращении запасов нефти на прошлой неделе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на электронных торгах на 69 центов, или на 0,8%, до 90,06 доллара за баррель. Ранее по итогам сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange) они повысились на 45 центов, или на 0,5%, до 89,82 доллара за баррель – самого высокого уровня закрытия с октября 2008 года.

Как сообщили во вторник вечером в API, запасы нефти в США на неделе 11-17 декабря сократились на 5,8 млн. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, по данным API, не изменились.

Участники рынка, однако, ждут более внимательно отслеживаемых данных по запасам от Министерства энергетики, которые должны выйти в среду в 15.30 по Гринвичу. Согласно прогнозу аналитиков, данные министерства должны свидетельствовать о сокращении запасов сырой нефти на неделе 11-17 декабря на 2,3 млн. баррелей. Запасы бензина, как ожидается, увеличились на 900 000 баррелей, а запасы дистиллятов должны были уменьшиться на 600 000 баррелей.

Запасы по-прежнему существенно превышают средние уровни, хотя недавнее снижение, если оно продолжится, вероятно, поспособствует росту цен на нефть в 2011 году.

Во вторник нефтяные фьючерсы в целом следовали за фондовыми рынками и другими внешними ориентирами. Фондовые индексы США выросли благодаря надеждам на активность в сфере слияний и поглощений после того, как канадский банк Toronto-Dominion Bank согласился приобрести Chrysler Financial за 6,3 млрд долларов.

Нефтепродукты также подорожали по итогам торгов. Январские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 2,07 цента, или на 0,9%, до 2,3985 доллара за галлон. Котировки январских фьючерсов на топочный мазут повысились на 2,69 цента, или на 1,1%, до 2,5164 доллара за галлон.

Торги проходили волатильно, так как низкий уровень активности помог усилить влияние мелких сделок. Многие трейдеры по-прежнему не решаются открывать более крупные позиции перед рождественскими и новогодними праздниками, и большую часть декабря нефть торгуется в узком диапазоне между 88 и 90 долларами.

И тем не менее непрерывный поток данных, судя по которым ситуация в американской экономике улучшается, по-прежнему оказывает поддержку ценам на нефть. Позднее на этой неделе несколько отчетов прольют еще больше света на состояние экономики. В среду должны выйти данные по ВВП за 3-й квартал, а на четверг запланирована публикация отчета по заказам на товары длительного пользования.

