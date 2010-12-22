Эксперты прогнозируют цену российского газа в 2011 году

Украинские энергетические эксперты прогнозируют в 2011 году средневзвешенную цену природного газа, приобретаемого у ОАО «Газпром», на уровне 280 долл. за 1 тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам независимого энергетического эксперта Владимира САПРЫКИНА, подобную цену можно ожидать уже в первом-втором кварталах 2011 года.

«Эта цена несколько выше, чем прогнозирует Кабинет Министров и «Газпром». Это связано с тем, что цена на нефть медленно растет и, по некоторым прогнозам, может достичь уже в следующем году около 100 долл. за баррель. Следовательно, средняя цена за год в 2011 году для Украины будет несколько выше, чем в этом году, но точную цену назовет формула», – сказал В.САПРЫКИН.

Такого же мнения придерживается и эксперт по вопросам энергетики Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. «Могу лишь добавить, что мой прогноз еще более пессимистичный, поскольку сейчас сложно просчитать четвертый квартал следующего года, но не исключено, что цена на газ даже с учетом скидки составит около 300 долл. в четвертом квартале следующего года. Так, среднегодовая цена будет колебаться в пределах 280-290 долл. за счет низкой цены первого и второго кварталов», – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2011 году средневзвешенную цену российского природного газа, приобретаемого у ОАО «Газпром», на уровне 269 долл. за 1 тыс. куб. м.

В 2011 году «Нафтогаз Украины» планирует приобрести у ОАО «Газпром» 33,3 млрд. куб. м природного газа, а реализовать потребителям Украины – 50,3 млрд. куб. м.

Напомним, 28 октября т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что цена на газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у ОАО «Газпром», в первом квартале 2011 года составит 230-235 долл. за 1 тыс. куб. м.

В сентябре т.г. заместитель председателя «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долл. за тыс. куб. м и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.

