Хорошковский не уверен, что дело о растаможивании газа RUE передадут в суд в этом году

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не уверен, что в этом году удастся передать в суд дело об обвинении ряда должностных лиц в незаконном растаможивании 11 млрд. кубометров газа “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Этот вопрос не лежит в плоскости ни СБУ, ни прокуратуры, поскольку обвиняемые знакомятся с материалами дела. Как только этот процесс будет закончен, дело сразу будет передано в суд. Я не уверен в том, что это состоится в этом году», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ, объяснив при этом, что на сегодняшний день и обвиняемые, и их адвокаты, по имеющейся у него информации, ознакомились лишь с около 70% общего объема материалов дела.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся экс-председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО и бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении убытков Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РУЭ”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.