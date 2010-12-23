Фьючерсы на нефть закрылись выше 90 долл. за баррель на фоне сокращения запасов

Фьючерсы на нефть в среду закрылись выше 90 долларов за баррель, достигнув максимума более чем за два года благодаря сокращению запасов и улучшению ситуации в экономике, передает ПРАЙМ-ТАСС.

С прошлого ноября запасы нефти в США сократились на 19,3 млн. баррелей. Запасы снижались самыми быстрыми темпами с мая 2008 года, когда цены на нефть находились на рекордной территории выше 100 долларов за баррель. Нефтяные фьючерсы с середины ноября подорожали на 13%, снова направившись в сторону трехзначных цифр.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 66 центов – до 90,48 доллара за баррель, достигнув уровня 90,80 доллара в ходе сессии.

Рост цен на нефть был спровоцирован очередным крупным сокращением запасов в США, о котором свидетельствовал последний отчет Министерства энергетики. Запасы нефти в США на неделе 11-17 декабря сократились на 5,3 млн. баррелей после падения на 9,9 млн. баррелей на предыдущей неделе, которое оказалось самым сильным за восемь лет.

Это снижение отчасти связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы сокращают свои запасы в попытке избежать начисления налогов в конце года. Однако, судя по тенденциям в США и в остальных регионах, спрос на нефть вслед за падением после рецессии сейчас демонстрирует устойчивое восстановление, даже несмотря на то, что ситуация в ведущих промышленно развитых экономиках остается неустойчивой.

Даже на фоне низкого объема торгов перед рождественскими и новогодними праздниками рост цен указывает на возможность того, что в скором будущем нефть будет стоить 100 долларов за баррель, а также заставляет задуматься о том давлении, которое такие цены могут оказать на восстановление экономики.

Аналитики большинства крупных банков ожидают, что цены на нефть продемонстрируют уверенный рост выше 100 долларов в следующем году на фоне сокращения мировых запасов, роста спроса в Китае и США и слабого доллара. Подобный рост не будет свидетельством того, что в мире иссякают запасы нефти, однако он укажет на превышение спроса над предложением.

Общие запасы нефти и горючего в США неуклонно снижаются с многолетних максимумов, которые были достигнуты в сентябре. Между тем, розничные цены на бензин в стране колеблются чуть ниже 3 долларов за баррель – уровня, который, как отмечают аналитики, может начать сдерживать спрос.

Предложение, однако, вряд ли увеличится. Ранее в этом месяце представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что хотят видеть цены на нефть на уровне 100 долларов за баррель.

Следующее заседание ОПЕК запланировано на июнь. Генеральный секретарь картеля, на долю которого приходится примерно одна треть мировой нефтедобычи, заявил, что ОПЕК вряд ли будет пытаться сдержать рост цен, который, как считается, вызван действиями спекулятивных инвесторов.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 2,60 цента – до 2,4245 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,21 цента – до 2,5285 доллара за галлон.