В Беларуси произошел пожар на участке нефтепровода "Дружба"

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси изучает возможные причины пожара, произошедшего в ночь на 23 декабря на одном из участков нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

Пожар, начавшийся 22 декабря около 21.00, удалось потушить лишь сегодня к 2.00. Для тушения пожара были привлечены около полусотни единиц пожарной техники.

Справка УНИАН. Нефтепровод "Дружба" был введен в эксплуатацию в 1994 году, а через 10 лет после этого был проложен параллельный трубопровод большего диаметра "Дружба-2". Ежегодно по этому нефтепроводу прокачивается 70-80 млн. тонн нефти.