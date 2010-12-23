Реализация бензина в Украине через АЗС в ноябре увеличилась на 4,3%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6248 единиц, в ноябре увеличилась на 4,3%, по сравнению с ноябрем 2009 года, до 300,5 тыс. тонн, а дизельного топлива на 13,6% – до 161,3 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 53,8% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 5,6% – А-72-80.

В ноябре через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,303 млрд. грн., из которой 2,986 млрд. грн. (69,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,317 млрд. грн. (30,6%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 декабря на АЗС в остатках насчитывалось 127,1 тыс. тонн бензина и 53,6 тыс. тонн дизельного топлива.