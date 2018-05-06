Газпром поможет Украине освободиться от самого себя?

«Газпром» спешит на помощь украинским шахтерам, страдающим от загазованности угольных шахт. Российский монополист готов инвестировать в добычу Украиной собственного газа и предоставить соответствующие технологии. Одним словом, что бы мы делали, если бы не «Газпром». Приблизительно так преподносится российской стороной создание совместного предприятия «Газпромом» и «Нафтогазом» для добычи на территории Украины метана из угольных пластов. Меморандум о создании СП подписан в Москве 21 декабря. В ходе встречи глав компаний обсуждалась возможность создания еще одного СП - по освоению газовых месторождений, расположенных в так называемой структуре Палласа на шельфе Черного моря. Все это очень хорошо, но не стоит забывать о том, с кем Украина имеет дело. Видя, что украинское руководство продолжает упорствовать в своем нежелание отдавать газотранспортную систему в глобальное СП «Газпрома» и «Нафтогаза», россияне приступили к зачистке украинского газодобывающего рынка от потенциальных инвесторов…

Марш энтузиастов

Согласно Мемурандуму, подписаному председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгением Бакулиным, совместное предприятие будет создано на паритетной основе для работы на территории Украины. СП займется геологоразведкой, оценкой ресурсов метана угольных пластов и их переводом в запасы промышленных категорий, бурением и освоением скважин, обустройством метаноугольных месторождений, транспортировкой и использованием угольного газа. В рамках СП планируется осуществить соответствующие научно-исследовательские, опытно-конструкторские (НИОКР) и проектно-изыскательские работы по добыче газа из угольных пластов.

Короче говоря, осталось только начать и кончить.

«Консолидация наших усилий лежит в логике инициатив по интеграции деятельности двух компаний. Работа СП позволит применить и в Украине передовые технологии «Газпрома» по добыче угольного газа, откроет новые перспективы для нашего сотрудничества - теперь в освоении нетрадиционных источников. Речь идет не только о добыче в Украине дополнительных объемов газа, которые ранее были недоступны, но и, что даже более важно, – о повышении безопасности при добыче угля шахтным способом за счет извлечения метана из пласта», - сказал А.Миллер после подписания Меморандума.

Энтузиазм главы «Газпрома», безусловно, заслуживает уважения. Но даже дилетанту видны некоторые противоречия. С одной стороны, деятельность СП будет направлена на проведение НИОКРов, а с другой - «Газпром» готов поделиться «передовыми технологиями». Зачем тогда эти самые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы?

Кто кого научит?

По мнению руководителя Управления корпоративных коммуникаций ГИК «Ренессанс Капитал» Константина Головинского, и для «Газпрома», и для «Нафтогаза» добыча метана из шахт является «пробой пера». «Ни одна, ни другая компания не имеют опыта в этой сфере. Отдельные частные украинские компании имеют значительно больший опыт в добыче шахтного газа, чем «Нафтогаз», - сказал эксперт.

И он совершенно прав, добыча шахтного метана для украинских угледобывающих компаний отнюдь не новость. В частности, одна из крупнейших угледобывающих компаний Украины «Краснодонуголь» уже приступила к реализации совместной с международной компанией Green Gas International B.V. программы по добыче шахтного газа. Планируется, что ежегодно на шахтах «Краснодонугля» будет добываться 20 млн. кубометров метана. Есть и другие проекты. Конечно, объемы пока не велики, но все же процесс идет.

К.Головинский резонно отмечает, что создание СП поможет «Газпрому» наработать технологии, которые пригодятся компании в будущем. «Любая нефтегазовая компания сегодня ищет пути диверсификации своего бизнеса, изучая нетрадиционные методы добычи. Всем известно, что добыча шахтного метана в Украине имеет большой потенциал, так как шахты у нас достаточно сильно загазованы. Многие украинские угледобытчики уже в текущем году серьезно нарастили добычу метана для собственных нужд», - подчеркнул К.Головинский.

Итак, получается, что не «Газпром» будет нас учить, а мы его. Не удивительно, что многие российские эксперты так позитивно оценивают создание СП.

Альтернативному источнику газа - альтернативного инвестора

Никто не спорит, что широкомасштабное развертывание добычи метана в угольных пластах потребует серьезных инвестиций, которых в Украине не найти. Однако, и на «Газпроме» свет клином не сошелся.

Глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослав Табахарнюк убежден, что значительно более интересным инвестором в проекте добычи метана в Украине могла стать ТНК-ВР. «Компания уже давно работает в этом направлении, и в следующем году планировала пробурить две скважины в Украине для добычи метана. ТНК-ВР выглядит значительно более логичным инвестором в данном случае, чем «Газпром», - отметил Табахарнюк.

По его словам, «шахтный газ является альтернативой российскому природному газу. При этом мы основному поставщику российского газа - «Газпрому», по сути, отдаем альтернативные источники. Есть ли у «Газпрома» стимулы для ускорения реализации этого проекта? Да, конечно же, нет».

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут так же скептически оценивает перспективы сотрудничества с «Газпромом» в сфере добычи шахтного метана.

По его мнению, создание СП, в первую очередь, призвано продемонстрировать, что «Нафтогаз» и «Газпром» вполне конструктивно сотрудничают. «Таким образом нас подводят к предположению, что создание полномасштабного СП, в которое Украина передаст свою ГТС, может произойти в ближайшее время», - считает эксперт.

А.Нарбут убежден, что СП по добыче метана вполне может заблокировать приход в Украину более продвинутых в технологическом плане инвесторов, заинтересованных в добыче шахтного газа.

«Газпром» никогда не занимался добычей шахтного газа и если изучить документы «Газпрома», то там по вопросу шахтного газа мы найдем только намерения, но не результаты. Поэтому создание СП для «Газпрома» - способ заблокировать появление в Украине альтернативных инвесторов и, соответственно, альтернативных источников газа», - добавил эксперт.

Он предположил, что по аналогии с «метановым» СП «Нафтогаз» и «Газпром» могут создать отдельное СП по добыче газа на шельфе Черного моря в структуре Палласа. «Но опять же, возникает вопрос, насколько российская сторона заинтересована в развитии таких альтернативных направлений как монополист на украинском газовом рынке», - отмечает А.Нарбут.

Добавим, что в теории, уже через 3-4 года Украина вполне могла бы выйти на объемы добычи шахтного метана в 2-3 млрд. кубометров в год, а затем нарастить его добычу до 5 млрд. куб. м, в будущем добыча метана могла бы достичь даже 10 млрд. кубометров. Учитывая, что в среднем Украина потребляет около 60-70 млрд. кубометров газа в год, из которых около 20 млрд. кубометров составляет газ собственной добычи, 5 млрд. куб. м, а тем более 10 млрд. - весьма значительный объем. В идеале можно даже говорить, что именно за счет шахтного метана Украина в состоянии довести внутреннюю добычу газа до 50% общего объема потребления. Конечно, это возможно только при условии постоянного снижения потребления импортного газа. Если же изыскать инвестиции для начала разработки месторождений газа на черноморском шельфе, то внутренняя добыча газа может достичь 60-70% общего потребления. Про сланцевый газ, который у нас тоже вроде бы присутствует, даже и говорить не стоит. Но это все светлые перспективы, путь к которым, как известно, извилист до чрезвычайности. Впрочем, на то они и перспективы, чтобы к ним стремиться. Тогда как, отдавая альтернативные направления добычи газа под эгиду «Газпрома», Украина фактически отказывается от своей стратегической цели - энергетической независимости.

Антон Лосев (УНИАН)