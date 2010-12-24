Цены на нефть превысили 91 долл./барр. на фоне надежд в отношении экономики США

Котировки фьючерсов на нефть в четверг достигли новых 2-летних максимумов, превысив 91 доллар за баррель после выхода нескольких обнадеживающих экономических отчетов в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Число заявок на пособие по безработице на последней неделе снизилось сильнее, чем ожидалось, – на 3000 до 420 000. Продажи на первичном рынке жилья увеличились в ноябре, а в декабре был зафиксирован рост потребительских настроений. Эти данные дополнили опубликованный в среду отчет Министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти сократились третью неделю подряд. Цены на нефть на этом фоне повысились перед рождественскими праздниками.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,03 доллара до 91,51 доллара за баррель. В ходе сессии они достигли 91,63 доллара – самого высокого уровня с октября 2008 года.

Сессия на NYMEX в четверг завершилась на час раньше обычного, в 18.30 по Гринвичу, по причине рождественских праздников.

Объем торгов был низким. На момент закрытия сессии он не превышал 150 000 контрактов. Участники рынка сворачивали активность перед праздниками. По словам аналитиков, наблюдавшийся в четверг рост, возможно, окажется непродолжительным, так как низкий объем торгов может провоцировать сильные колебания цен.

В последние два месяца торги проходили активно, и цены на нефть выросли более чем на 13% с середины ноября. Спрос со стороны Китая и США позволил устранить часть излишков запасов, которые накапливались во время рецессии. Более слабый доллар помог росту цен на нефть, делая их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах.

В последние три недели запасы энергоносителей в США упали на 19 млн. баррелей, согласно данным Министерства энергетики. Между тем розничные цены на бензин приблизились к 3 долларам за галлон, уровню, который, по мнению некоторых экономистов, может начать сдерживать рост экономики в целом.

Мировое предложение нефти остается высоким, и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила о том, что имеет дополнительные добывающие мощности, которые могут быть задействованы, если цены будут расти слишком быстро. Ранее в декабре на заседании картеля министры стран ОПЕК сообщили, что удовлетворены ценами на нефть около отметки 90 долларов за баррель.

Некоторые крупные банки ожидают, что цены достигнут трехзначных значений в следующем году, так как спрос восстанавливается вместе с мировой экономикой. Аналитики замечают, что в следующие несколько дней станет понятно, смогут ли цены удержаться выше отметки 90 долларов.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB выросли по итогам торгов на 1,23 цента до 2,4426 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 1,81 цента до 2,5408 доллара за галлон.