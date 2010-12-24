Нефтепродукты в Украине за неделю подорожали в среднем на 2,5%

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты за неделю с 17 по 24 декабря 2010 года увеличились на 2,2-3,1% (в среднем на 2,5%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 17 по 24 декабря 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 2,4%, с 7,17 до 7,34 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 2,3%, с 7,53 до 7,70 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 2,2%, с 7,88 до 8,05 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 3,1%, с 7,19 до 7,41 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.