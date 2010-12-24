Украина обсуждает с Вьетнамом строительство гидроэлектростанции в Лаосе

Украина обсуждает с Вьетнамом вопрос об участии в строительстве в Лаосе гидроэлектростанции для выработки энергии для потребностей Социалистической Республики Вьетнам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономикческого развития и торговли Украины, этот вопрос обсуждался в ходе прошедшего в Ханое (Вьетнам) одиннадцатого заседания украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Подписание протокола о намерениях между ГП «Завод «Электротяжмаш» и вьетнамской компанией «Thanh Ngoc» по этому вопросу запланировано на 25 декабря т.г.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос о расширении поставок украинской авиационной техники, а также модернизации и возобновлении парка самолетов марки «Антонов» на территории СРВ; о возможности возобновления проекта по сборке во Вьетнаме грузовых автомобилей КрАЗ; об участии украинских компаний в инфраструктурных проектах на территории Вьетнама, в частности, в сфере судостроения и строительстве предприятия по производству пигмента диоксида титана. Украинскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, вьетнамскую – первый заместитель министра промышленности и торговли СРВ Лэ Зань ВИНЬ.

С целью активизации сотрудничества по реализации общих проектов в сферах геологии, добычи и переработки полезных ископаемых, стороны подписали протокол о намерениях между Украинским государственным геологоразведочным институтом и вьетнамской государственной корпорацией «Vinacomin».

В контексте расширения сотрудничества в аграрной сфере стороны договорились изучить вопрос создания совместного украинско-вьетнамского технопарка с целью реализации проектов в сфере биотехнологий и производства препаратов для ветеринарных потребностей и защиты растений. Также стороны будут работать в направлении создания технологического парка в сфере новейших научных разработок и технологий.

Как сообщал УНИАН, в первой половине 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует осуществить государственный визит во Вьетнамскую Социалистическую Республику.