Россия сбросит Беларуси цену газа на 15%. Помогло вхождение в Таможенный союз...

Принцип ценообразования поставок российского газа в Белоруссию будет пересмотрен с 2012 года, при применении новой формулы цена может снизиться на 15%, заявил в пятницу журналистам зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев.

«Поскольку Белоруссия вошла в единый таможенный союз и единое экономическое пространство, контракты на 2012 год будут заключаться на других принципах. В качестве базовой будет браться среднеевропейская цена на газ минус таможенные пошлины и стоимость транзита», – сказал В.Голубев.

Он добавил, что если брать за основу цену на газ 2011 года, которая составит для Белоруссии $230 за тысячу кубометров, то по новой формуле цены «газ бы стоил на $30 дешевле», передает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что между энергетическим блоком белорусского правительства и россиянами идут переговоры о возможном снижении цены на газ в 2011 году в случае зашкаливающих цен на нефть.