Янукович считает строительство «Южного потока» шантажом и вызовом для Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что строительство Россией газопровода «Южный поток» было начато, в том числе, и с целью влияния на украинскую власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”, которое было обнародовано 24 декабря.

«Мы ведем очень непростые переговоры, предложив украинский проект модернизации украинской газотранспортной системы вместо строительства “Южного потока”. Это неприятный вопрос для России, и он неприятный для Украины с точки зрения того, что нам это очень невыгодно, чтобы любые объемы газа шли в обход территории Украины. Мы должны создать все условия, предоставить все гарантии – и технические, и политические – и России, и Европейскому Союзу, что Украина надежный транзитер», - объяснил ситуацию Президент, отметив, что Украина в этом процессе пытается быть убедительной.

«Поэтому эта борьба идет, и я скажу, что она непростая. Это борьба реальная, конкретна, но мы с открытым забралом пошли. С первой минуты я сказал тогда публично: если это способ шантажа, влияния на Украину, чтобы государство в некоторых вопросах пошло навстречу… Мы это понимаем. В политических отношениях иногда такие приемы бывают. Но это началось до нас. Это было еще при предыдущей власти. Это вызов, на который пришлось отвечать нам», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, если «Россия и Европейский Союз согласятся на украинский вариант модернизации украинской ГТС, «Южный поток» отпадает сам по себе».

«Мы модернизируем часть наших газопроводов, которые идут по югу Украины, и мы получим около 35 млрд. дополнительных возможностей прокачки газа», - заявил глава государства, в то же время, отметил, что, что без ЕС такой проект невозможен.