Суд признал виновными Ходорковского и Лебедева по второму уголовному делу

Хамовнический суд Москвы признал виновными экс-главу компании ЮКОС Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЕВА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, в решении суда отмечается, что в целях личного обогащения, используя свое служебное положение, подсудимые совершали хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа, чем ставили их в заранее невыгодные условия.

Также суд признал их виновными в отмывании средств, полученных преступным путем.

При этом по части обвинения уголовное преследование прекращено за истечением срока давности.

Прокуратура требует для подсудимых 14 лет заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, а адвокаты настаивают на оправдательном приговоре.

У здания Хамовнического суда проходит митинг в поддержку М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА, в котором участвуют около 300 человек.

Как известно, дело ЮКОСа - одно из самых громких в России за последние годы. Российские власти обвинили руководство крупнейшей на тот момент нефтяной компании страны в ряде экономических преступлений. Впоследствии ЮКОС обанкротился, а его активы отошли государственной компании «Роснефть».

М.ХОДОРКОВСКИЙ и П.ЛЕБЕДЕВ осуждены по первому делу к восьми годам заключения каждый, срок их наказания истекает в 2011 году. По второму делу экс-главе ЮКОСа и бывшему руководителю МФО «Менатеп» вменяется хищение акций Восточной нефтяной компании, хищение практически всей добытой дочерними компаниями ЮКОСа нефти (более 200 миллионов тонн), а также отмывание выручки с ее продажи.

Прокуратура настаивает на осуждении М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА на 14 лет каждого. Подсудимые и их защита заявляют об абсурдности обвинений и требуют оправдательного приговора.

Выступая с последним словом на заседании суда 2 ноября, М.ХОДОРКОВСКИЙ заявил, что не боится пробыть в тюрьме до смерти. Он также пожелал судье мужества при вынесении приговора.