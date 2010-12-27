Суд признал виновными Ходорковского и Лебедева по второму уголовному делу
Хамовнический суд Москвы признал виновными экс-главу компании ЮКОС Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЕВА.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, в решении суда отмечается, что в целях личного обогащения, используя свое служебное положение, подсудимые совершали хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа, чем ставили их в заранее невыгодные условия.
Также суд признал их виновными в отмывании средств, полученных преступным путем.
При этом по части обвинения уголовное преследование прекращено за истечением срока давности.
Прокуратура требует для подсудимых 14 лет заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, а адвокаты настаивают на оправдательном приговоре.
У здания Хамовнического суда проходит митинг в поддержку М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА, в котором участвуют около 300 человек.
Как известно, дело ЮКОСа - одно из самых громких в России за последние годы. Российские власти обвинили руководство крупнейшей на тот момент нефтяной компании страны в ряде экономических преступлений. Впоследствии ЮКОС обанкротился, а его активы отошли государственной компании «Роснефть».
М.ХОДОРКОВСКИЙ и П.ЛЕБЕДЕВ осуждены по первому делу к восьми годам заключения каждый, срок их наказания истекает в 2011 году. По второму делу экс-главе ЮКОСа и бывшему руководителю МФО «Менатеп» вменяется хищение акций Восточной нефтяной компании, хищение практически всей добытой дочерними компаниями ЮКОСа нефти (более 200 миллионов тонн), а также отмывание выручки с ее продажи.
Прокуратура настаивает на осуждении М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА на 14 лет каждого. Подсудимые и их защита заявляют об абсурдности обвинений и требуют оправдательного приговора.
Выступая с последним словом на заседании суда 2 ноября, М.ХОДОРКОВСКИЙ заявил, что не боится пробыть в тюрьме до смерти. Он также пожелал судье мужества при вынесении приговора.