Россия предлагает вывести газопроводы из-под действия "Третьего энергопакета" ЕС

Россия предлагает вывести транснациональные магистральные газопроводы из-под действия "Третьего энергетического пакета" ЕС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Третий энергетический пакет" – достаточно опасная вещь. Англосаксонская модель, принятая при Третьем энергетическом пакете, подразумевает отделение добычи энергоресурсов от транспорта и от сбыта. Если сейчас "Третий пакет" разрывает эти взаимозависимости, то никто не будет создавать инфраструктуру и инвестировать в разработку месторождений», - заявил В.ЯЗЕВ.

По его словам, "Третий энергопакет" подрывает мотивацию инвестиций, основу долгосрочных контрактов, удаляет инвесторов от управления своими инвестициями. Это чрезвычайно высокий риск для энергетической безопасности Европы, уверен он.

«Одно из предложений России по "Третьему энергетическому пакету" – все транснациональные магистральные газопроводы вынести из-под действия этого пакета. Чтобы Третий аналитический пакет начинался на сетях низкого давления. Понимание необходимости этого на уровне руководителей европейских энергетических концернов есть», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что в настоящее время принято решение о создании рабочей группы между Россией и ЕС по анализу положений "Третьего энергетического пакета" и по практике его имплементации в национальное законодательство, по минимизации потерь от этого. Также создана рабочая группа между Российским газовым обществом и "Еврогазом".

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем энергетическом пакете" отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.