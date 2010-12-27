Беларусь планирует увеличить импорт электроэнергии из Украины в 2011 году до 4 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО в ходе встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Мы впервые за все время наших отношений импортировали из Украины более 3 млрд. кВт/ч (в 2010 году – УНИАН). Для нас и для вас это выгодно, чтобы продолжался этот проект. Есть желание в следующем году увеличить объем импорта электроэнергии из Украины до 4 млрд. кВт/ч», - сказал белорусский вице-премьер.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни будет достигнута договоренность о тарифах экспорта электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила поставки электроэнергии в Беларусь в июне 2009 года.