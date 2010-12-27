Беларусь гарантирует транзит 4 млн. тонн нефти по "Одесса-Броды" в 2011 году

Беларусь гарантирует объемы транзита нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в 2011 году в объеме 4 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

«Мы намерены серьезно использовать нефтепровод "Одесса-Броды". В следующем году мы вам гарантируем, что прокачаем 4 млн. тонн нефти», - сказал он.

Также В.СЕМАШКО отметил, что с 1 января Беларусь начнет замещение технологической нефти в нефтепроводе "Одесса-Броды".

«С 1 января буквально начнется работа по замещению технологической нефти, которая находится в нефтепроводе, – это 680 тыс. тонн Urals – на азербайджанскую Azeri Light. Таким образом, вначале на наши и ваши нефтеперерабатывающие заводы пойдет нефть Urals, а где-то с 12-15 марта будет идти нефть на заводы Azeri Light".

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ выразил надежду, что уже в ближайшие месяцы объемы прокачки нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" увеличатся. При этом он отметил, что тариф на прокачку нефти будет утвержден уже завтра.

В.СЕМАШКО также отметил, что Беларусь не намерена сокращать объемы закупки нефти в Венесуэле в связи с отменой Россией экспортной пошлины на нефть.

«Я ответственно заявляю, что мы не откажемся от импорта нефти из Венесуэлы. При условиях, которые у нас определены с Венесуэлой, нам выгодно покупать параллельно нефть и в Венесуэле», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса – Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.

23 ноября т.г. ОАО «Укртранснафта» завершило транспортировку партии нефти объемом 80 тыс. тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса—Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

9 декабря Россия приняла решение об отмене взимания таможенной пошлины на российскую нефть, поставляемую в Беларусь, что позволит Беларуси получить выгоду в размере почти 4 млрд. долл.