Еrnst & Young проведет аудит отчетности «Киевэнерго» за 2010 год

ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (Киев) проведет аудит финансовой отчетности ОАО «Киевэнерго» за 2010 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Об этом сказано в официальном сообщении компании об итогах торгов, обнародованном на сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, стоимость договора, заключенного 21 декабря т.г., составила 864 тыс. грн. (с НДС).

ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» (Киев) уже выигрывало аналогичный тендер «Киевэнерго» по аудированию отчетности за 2009 год. Тогда сумма договора составляла 880 тыс. грн.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения города Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8,6 тыс. ГКал/год. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью 2,3 тыс. км.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

АК «Киевэнерго» завершила январь-июнь 2010 года с чистым убытком 195,774 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2009 года чистая прибыль компании составила 672,695 млн. грн.