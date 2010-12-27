Кабмин продлил лицензирование экспорта нефти и газа

Кабинет министров Украины своим постановлением продлил на 2011 год лицензирование экспорта сырой нефти и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения.

Соответствующее постановление Кабмина №1183 от 22 декабря 2010 года обнародовано на правительственном портале.

Как сообщалось, в конце 2006 года Кабмин установил, что экспорт сырой нефти и природного газа в газообразном состоянии подлежит лицензированию Министерством экономики по согласованию с Министерством топлива и энергетики. Цель таких действий - недопущение возникновения дефицита углеводородного сырья на внутреннем рынке.

В дальнейшем действие этого решения ежегодно пролонгировалось.