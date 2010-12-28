Концерн «Ядерное топливо» в марте получит представительство в совете директоров МЦОУ

Акционеры Международного центра по обогащению урана (МЦОУ, РФ) на собрании 9 марта 2011 года планируют рассмотреть вопрос включения представителя государственного концерна «Ядерное топливо» в состав совета директоров.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его словам, "Ядерное топливо" как акционер МЦОУ предложит избрать своим представителем генерального директора украинского концерна Татьяну АМОСОВУ.

В настоящее время совет директоров МЦОУ состоит из 7 человек.

Как сообщало УНИАН, в октябре т.г. госконцерн "Ядерное топливо" завершил процедуру приобретения 10% МЦОУ.

Справка УНИАН. В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО "Международный центр по обогащению урана" с целью производства обогащенного гексафторида урана - топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.

Акционерами ОАО "МЦOУ" являются госкорпорация "Росатом", РФ (80% акций), АО "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акций) и Государственный концерн "Ядерное топливо", Украина (10% акций). С 2008 года мероприятия по вступлению к МЦЗУ осуществляет ЗАО "Армянская атомная электростанция", Армения (планируется закупка 10% акций).

В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».