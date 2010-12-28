Предприятия ТКЭ рассчитались за газ лишь на 40%

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на неудовлетворительный уровень расчетов теплопоставщиков за потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. природный газ около 2,68 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень их расчетов составляет 40%.

Наибольшую задолженность за период с 01.10.10 накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (400,26 млн. грн.), Донецкой (385,1 млн. грн.), Харьковской (361,54 млн. грн.), Одесской (154,37 млн. грн.), Запорожской (147,38 млн. грн.), Луганской (131 млн. грн.), Киевской (118,79 млн. грн.) и Львовской (117,99 млн. грн.) областей.

По состоянию на 27.12.10 задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 951,2 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 81%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ имеют теплоснабжающие предприятия Днепропетровской (30%), Закарпатской (31%), Ивано-Франковской (32%), Волынской (33%), Одесской (34%), Ровенской и Кировоградской (по 35%) областей, а также АР Крым (31%).

Кроме того, задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг., остается непогашенной и превышает 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%).

ДК «Газ Украины» выделяет плановые объемы природного газа на декаду в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости природного газа, потребленного с начала отопительного периода (с 01.10.10).

Также компания отмечает, что наличие задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для осуществления своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», снабжение природным газом осуществляется при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.