Рост цен на нефтепродукты вызван рыночной конъюнктурой - участник рынка

Рост цен на бензины и дизельное топливо является абсолютно обоснованным и вызван исключительно рыночной конъюнктурой.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала директор по маркетингу компании «Параллель» Елена ХИЛИЕНКО.

По ее информации, в частности, за период с конца октября до текущего времени рост международных котировок по бензину составил 78,79 долл. за тонну, что с учетом налогов составляет 0,57 грн./литр. По дизельному топливу рост за указанный период составил 71,8 долл. за тонну, соответственно - 0,57 грн./литр (учитывая налоги).

«На данное повышение в полной мере отреагировала украинская нефтепереработка. Так, рост цен на бензины у разных крупных трейдеров составил 0,52-0,69 грн./литр, а на дизель - 0,50-0,73 грн./литр», - добавила она.

Также Е.ХИЛИЕНКО отметила, что ценовая ситуация по дизельному топливу усугубляется еще и возникшим на внутреннем рынке дефицитом.

«Так, со второй половины декабря существуют проблемы с поставками дизтоплива от двух крупнейших НПЗ страны (Кременчугского и Лисичанского НПЗ). Таким образом, розничные трейдеры вынуждены закупать более дорогое импортное дизтопливо, что в свою очередь сказывается на ценах на АЗС», - прокомментировала она.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал 18 операторов рынков нефтепродуктов не допускать необоснованного синхронного повышения розничных цен на бензины и дизельное топливо. О результатах рассмотрения требований АМКУ предприятия должны сообщить до 1 января 2011 года.

По данным АМКУ, в ноябре-декабре 2010 года средние цены на нефтепродукты на АЗС почти во всех регионах страны повысились на 50-60 коп./литр, что «значительно опередило темпы подорожания нефтепродуктов на международных рынках».

Справка УНИАН. ООО «Параллель-М ЛТД» (г. Донецк) основана в 1995 г. Розничная сеть оператора по состоянию на 1 декабря 2010 г. насчитывает 69 АЗС и автозаправочных комплексов (АЗК), 55 из которых работают под одноименным брендом (Донецкая и Луганская обл.), 13 АЗС – под брендом «Гефест» (6 регионов Украины) и один АЗК – под торговой маркой PitStop (г. Донецк).

Через данные сети АЗС и АЗК компания «Параллель» реализует моторное топливо, в том числе сжиженный газ, фирменные нефтепродукты под брендом Perfekt. Через сеть мини-маркетов при АЗС под собственным брендом ZZZIP!! (55 мини-маркетов) – сопутствующие товары, продукты питания.

В распоряжении трейдера имеются две нефтебазы в Донецке и Шахтерске, собственный парк современных бензовозов и газовозов. Компания также осуществляет оптовую торговлю топливом, оказывает услуги по хранению и транспортировке топлива, исследованию нефтепродуктов в собственной аккредитованной лаборатории качества топлива.