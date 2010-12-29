С 1 января повышается цена газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила с 1 января предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей, а также для бюджетных организаций на 4,3%, или на 94,8 грн. - до 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии.

В последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в июле т.г., в результате чего с 1 августа предельная цена на газ для них была повышена на 9,8% или на 194,4 грн. - до 2 тыс. 187,2 грн. за тыс.куб. м.

Промышленным потребителям и бюджетным организациям поставляется импортируемый природный газ. Ранее со ссылкой на источник в правительстве сообщалось, что в первом квартале 2011 года цена на импортный газ составит около 260-262 долл. за тыс. куб. м, что на 3,1-3,9% больше, цены импорта в IV квартале текущего года.