Renault планирует увеличить продажи в Украине на 15%

Дочерняя компания второго по величине французского автопроизводителя Renault в Украине – компания «Рено Украина» (Renault Ukraine) планирует через сеть своих дилеров в 2011 году увеличить продажи автомобилей на 15%, по сравнению с 2010 годом, до 11 тыс. штук.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ЗАО «Рено Украина» Марк ЛЕГРАСЬЕ, который участвовал сегодня в передаче 42 автомобилей Renault Duster победителям розыгрыша авто среди покупателей сети супермаркетов Comfy.

По его словам, в 2010 году компания реализовала в Украине около 9,5 тыс. автомобилей, что на 20% больше, чем в 2009 году.

При этом он добавил, что по итогам 2010 года рыночная доля компании на автомобильном рынке Украине увеличилась до 5%.

М.ЛЕГРАСЬЕ отметил, что в 2011 году компания в своей маркетинговой политике в Украине сделает акцент на спортивные автомобили, а также на коммерческие авто. «В марте 2011 года планируем запуск нового Renault Master (коммерческий автомобиль - УНИАН)», - добавил глава компании «Рено Украина».

Также М.ЛЕГРАСЬЕ спрогнозировал, что в целом автомобильный рынок Украины в 2011 году может вырасти до 200-220 тыс. автомобилей. «Если рынок вырастет на 25-30%, то это уже будет очень хороший год», - отметил он.

Справка УНИАН. ЗАО «Рено Украина» (Renault Ukraine) является дочерней компанией второго по величине французского автопроизводителя Renault.

Дилерская сеть Renault в Украине охватывает 35 городов, в которых работают 39 дилерских центров и 6 агентов.

Группа Renault насчитывает более 350 промышленных объектов и коммерческих учреждений более чем в 40 странах и имеет более 130 тыс. сотрудников.