Клюев: Украина и Беларусь согласовывают тарифы на экспорт электроэнергии и транзит нефти

Украина и Беларусь продолжают согласовывать тарифы на экспорт электроэнергии и транзит по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Об этом УНИАН сообщил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ.

«Мы продолжаем обсуждать эти вопросы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Беларусь планирует в 2011 году импортировать 4 млрд. кВт/ч электроэнергии и транзитировать по «Одесса-Броды» 4 млн. тонн нефти. Об этом 27 декабря на брифинге в Киеве сказал первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

Также он отметил, что с 1 января Беларусь начнет замещение технологической нефти в нефтепроводе "Одесса-Броды".

Напомним, Украина и Беларусь заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса-Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.