«Укртатнафта» начала производство «арктического» дизельного топлива

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) освоило производство дизельного топлива для арктического климата класса «0» и класса «1» вида II.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что новое дизельное топливо производства ПАО «Укртатнафта» характеризуется высоким качеством и превосходными экологическими свойствами. Низкотемпературные показатели дизельного топлива для арктического климата гарантируют надежность и безопасность эксплуатации в жестких климатических условиях.

Предельная температура фильтруемости арктического дизтоплива составляет: для класса «0» - минус 20ºС, для класса «1» - минус 26ºС. Применение дизельного топлива арктических сортов обеспечит легкий старт и надежную работу двигателя в широком диапазоне минусовых температур.

Компания отмечает, что реализация нового вида дизельного топлива начнется в январе 2011 года.

Все дизельное топливо, производимое ПАО «Укртатнафта», соответствует стандарту ДСТУ 4840:2007 «Топливо дизельное повышенного качества».

Также компания напоминает, что выпуск новых видов продукции был налажен в рамках реализуемой в ПАО «Укртатнафта» программы модернизации, в ходе которой была проведена реконструкция на установке гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7-68 газо-каталитического производства.

В частности, на 1 потоке установки было выполнено дооборудование реакторного блока дополнительным реактором депарафинизации, что позволило получать дизельное топливо, имеющее низкотемпературные показатели, соответствующие арктическим сортам - предельная температура фильтруемости от минус 20ºС до минус 26ºС при содержании серы до 50 ppm.

Лицензиаром базового проекта реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива выступила компания Shell Global Solutions, благодаря успешному сотрудничеству с которой был осуществлен переход на выпуск дизельного топлива, соответствующего параметрам стандарта Евро-4.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2009 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.