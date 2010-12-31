Украина выполнила обязательство по вывозу высокообогащенного урана

Украина выполнила взятое на себя обязательство и обеспечила вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительной части высокообогащенного урана.

Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом информационной политики МИД Украины заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно практической реализации обязательства Украины относительно вывоза высокообогащенного урана.

В документе отмечается, что "в ходе встречи 12 апреля 2010 Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом США Бараком ОБАМОЙ в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне была достигнута договоренность о вывозе с территории Украины имеющихся запасов высокообогащенного урана взамен на предоставление Соединенными Штатами Америки нашему государству соответствующей финансовой и технологической компенсации".

Это решение зафиксировано в Совместном заявлении президентов Украины и США от 12 апреля 2010, в котором, среди прочего, было заявлено о намерении нашего государства до конца 2010 года вывезти значительную часть указанных запасов, отмечается в заявлении.

"Украина выполнила взятое на себя обязательства, обеспечив вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительная часть указанных ядерных материалов", - подчеркивается в документе.

Как отмечает МИД Украины, "этим шагом наше государство подтвердило, что остается последовательным и предсказуемым участником международных многосторонних усилий в сфере предотвращения распространения оружия массового уничтожения и вносит значительный практический вклад в дело противодействия ядерному терроризму".

В соответствии с обязательствами США, напоминает МИД, изложенными в Совместном заявлении президентов, Украина получила эквивалентное вывезенным ядерным материалам количество низкообогащенного ядерного топлива для нужд вышеуказанных научно-исследовательских учреждений.

"Дальнейшее сотрудничество Украины с США в этом направлении будет способствовать развитию отечественного потенциала в области прикладной ядерной физики, позволит получить значительную финансовую и технологическую помощь, а также активизирует привлечение нашего государства в современные инновационные процессы в области мирной ядерной энергетики", - говорится в заявлении МИД.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Б.ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны США.