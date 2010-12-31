«Укргазбанк» уполномочен обслуживать счета газоснабжающих предприятий

Кабинет министров Украины определил ПАО «Укргазбанк» уполномоченным обслуживать текущие счета со специальным режимом использования гарантированных поставщиков (газоснабжающие компании) и их структурных подразделений, а также предприятий, которые продают природный газ газоснабжающим предприятиям.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 декабря 2010 года №1160, которое опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 31 декабря 2010 года №247.

На сегодня обслуживание счетов данных компаний осуществляют ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк) и ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк).

Кабмин также дополнил порядок проведения расчетов за природный газ, определив, что все категории потребителей оплачивают стоимость потребленного ими природного газа путем перечисления средств на текущие счета со специальным режимом использования, открытые в учреждениях «Ощадбанка», «Укрэксимбанка», а также «Укргазбанка».

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк) и ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) – кредитно-финансовые учреждения со 100% государственным капиталом.