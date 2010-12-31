НКРЭ увеличила инвестпрограммы пяти облэнерго в рамках подготовки к Евро-2012

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила 5 энергоснабжающим компаниям объем инвестиционных программ на 2011 год в рамках подготовки объектов электроэнергетики для проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании в четверг.

Согласно решению, в инвестпрограммах облэнерго увеличен т.н. первый раздел, который предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов энергетики.

В частности, регулятор предусмотрел в инвестпрограмме компании "Киевэнерго" расходы на реконструкцию подстанции 110 кВ 110 кВ "Московская" с линией электропередачи 110 кВ (общая стоимость составляет 210,195 млн грн).

Кроме того, НКРЭ предусмотрела компании средства на строительство подстанции "Университетская" с ЛЭП 110 кВ (общая стоимость - 172,019 млн. грн.), а также реконструкцию транзитной ЛЭП 110 кВ "ТЭЦ-6 - подстанция "Левобережная" (79,24 млн. грн.).

Своим решением НКРЭ решила увеличить инвестпрограмму "Киевэнерго" в 2,6 раза - до 348,678 млн грн. (с НДС).

Кроме того, комиссия решила увеличить инвестпрограмму "Донецкоблэнерго" в 1,2 раза - до 233,098 млн. грн., "Львовоблэнерго" – в 1,8 раза - 195,872 млн. грн., "Харьковоблэнерго" в 1,8 раза - до 203,338 млн. грн., "Сервис-Инвест" – в 1,75 раза - до 217 млн. грн. (все с НДС).

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. НКРЭ разрешила "Киевэнерго", "Харьковоблэнерго", "Донецкоблэнерго" и "Львовоблэнерго" привлекать кредиты для строительства или модернизации объектов электроэнергетики в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.



