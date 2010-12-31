НКРЭ с февраля повысила тарифы «Киевэнерго» на 67,8%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с февраля 2011 г. повысила тариф АК «Киевэнерго» на передачу электроэнергии с учетом значительного роста объема мероприятий инвестпрограммы компании на следующий год в рамках подготовки к финальной части Евро-2012.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг, 30 декабря.

Согласно решению, в частности, тариф компании на передачу по линиям 35 кВ и более с февраля вырастет на 67,8% - до 5 грн. за МВт/ч, на передачу по линиям менее 35 кВ на 67,75% - до 63,36 грн. за МВт/ч (без НДС).

Как сообщал УНИАН, НКРЭ решила увеличить инвестиционную программу "Киевэнерго" на 2011 год в 2,6 раза - до 348,678 млн. грн. (с НДС).

В частности, регулятор предусмотрел в инвестпрограмме компании "Киевэнерго" расходы на реконструкцию подстанции 110 кВ 110 кВ "Московская" с линией электропередачи 110 кВ (общая стоимость составляет 210,195 млн. грн.).

Кроме того, НКРЭ предусмотрела компании средства на строительство подстанции "Университетская" с ЛЭП 110 кВ (общая стоимость - 172,019 млн. грн.), а также реконструкцию транзитной ЛЭП 110 кВ "ТЭЦ-6 - подстанция "Левобережная" (79,24 млн. грн.).

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения города Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8,6 тыс. ГКал/год. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью 2,3 тыс. км.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (г. Донецк).