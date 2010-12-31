Янукович подписал закон о присоединении Украины к Договору об Энергетическом Сообществе
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества".
Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол о присоединении Украины к договору об учреждении Энергетического Сообщества.
Участниками Сообщества являются Европейское Сообщество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.
Задача Энергетического Сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.
Предусмотрено также создание единого регуляторного пространства энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, что является необходимым для соответствия географическим размерам товарных рынков, которых это касается, и т. п.
Еврокомиссия будет выступать как координатор трех видов деятельности.
Энергетическое Сообщество будет придерживаться нормативно-правовой базы Европейского Сообщества, учитывающего как институциональную структуру данного договора, так и конкретные условия каждой из договорных сторон с учетом необходимости обеспечения высокого уровня защиты инвестиций и их наиболее оптимального привлечения.
Любые дискриминационные действия в рамках договора запрещены.
Ничто в договоре не влияет на права стороны определять условия использования ее энергетических ресурсов и на ее выбор между разными источниками энергии и общей структурой ее энергообеспечения.