Янукович подписал закон о присоединении Украины к Договору об Энергетическом Сообществе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества".

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала Протокол о присоединении Украины к договору об учреждении Энергетического Сообщества.

Участниками Сообщества являются Европейское Сообщество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического Сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения таким образом, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

Предусмотрено также создание единого регуляторного пространства энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, что является необходимым для соответствия географическим размерам товарных рынков, которых это касается, и т. п.

Еврокомиссия будет выступать как координатор трех видов деятельности.

Энергетическое Сообщество будет придерживаться нормативно-правовой базы Европейского Сообщества, учитывающего как институциональную структуру данного договора, так и конкретные условия каждой из договорных сторон с учетом необходимости обеспечения высокого уровня защиты инвестиций и их наиболее оптимального привлечения.

Любые дискриминационные действия в рамках договора запрещены.

Ничто в договоре не влияет на права стороны определять условия использования ее энергетических ресурсов и на ее выбор между разными источниками энергии и общей структурой ее энергообеспечения.

