Цена нефти в понедельник достигла двухлетного максимума

Фьючерсы на нефть выросли до нового двухлетнего максимума в понедельник, первый торговый день 2011 года, на волне оптимизма в отношении восстановления экономики США. Тем не менее, позже в ходе сессии нефтяные фьючерсы сдали часть завоеванных позиций, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 17 центов, или 0,2%, – до 91,55 доллара за баррель. В ходе торгов фьючерсы достигли внутридневного максимума 92,58 доллара, самого высокого уровня с октября 2008 года.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли на 9 центов, или 0,1%, – до 94,84 доллара за баррель.

Инвесторы в целом полагают, что 2011 год будет отмечен долгожданным ростом экономики США, что приведет и к росту спроса на энергоносители. Цены на нефть выросли на 15% в 2010 году, но этот рост был в основном обусловлен ростом в развивающихся экономиках, таких как китайской, тогда как восстановление в большей части развитого мира застопорилось.

Несколько отчетов, опубликованных в понедельник, способствовали оптимизму относительно американской экономики. Институт управления поставками сообщил, что индекс производственной активности в декабре вырос до 57 с 56,6 в ноябре. Любой показатель выше 50 указывает на рост.

Расходы на строительство в США в ноябре росли третий месяц подряд, о чем свидетельствуют данные Министерства торговли. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, что вдвое выше среднего прогноза экономистов.

Трейдеры уделят повышенное внимание выходящим на неделе данным Министерства энергетики США по запасам нефти и топлива. Данные выйдут в среду в 15:30 по Гринвичу. Еще одно сокращение запасов может оказать дополнительную поддержку ценам на нефть. Американский институт нефти представит свои данные во вторник в 21:30 по Гринвичу.

Аналитики ожидают, что, по данным Министерства энергетики США, запасы нефти на неделе 25-31 декабря снизились на 1,4 млн. баррелей, запасы бензина – выросли на 900 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 500 тыс. баррелей.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB упали по итогам торгов на 0,3 цента, или 0,1%, – до 2,4273 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут выросли на 1,04 цента, или 0,4%, – до 2,5528 доллара за галлон.