«Львовоблэнерго» на рождественские праздники обесточит 348 потребителей

«Львовоблэнерго» 4-5 января прекратит электроснабжение 348 потребителей Львова.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ОАО «Львовоблэнерго», потребители (по большей части, это предприниматели), которые для осуществления предпринимательской деятельности арендуют у Львовского горсовета земельный участок или помещение, должны получить в мэрии документ, подтверждающий их право на пользование помещением или участком в 2011 году. Однако некоторые потребители не предоставили в ОАО «Львовоблэнерго» необходимых документов, объясняя это тем, что до сих пор не могут их получить в Львовском горсовете. В связи с этим с 1 января 2011 года теряет действие немалое количество договоров о поставках электрической энергии.

В сообщении «Львовоблэнерго» отмечается, что вышеупомянутым потребителям были направлены сообщения о прекращении электроснабжения 4-5 января 2011 года.

ОАО «Львовоблэнерго» призывает власть города урегулировать ситуацию для недопущения возникновения социального напряжения.

В целом, на 4 января 2011 года запланированное прекращение электроснабжения 187 потребителей Львова, на 5 января – 161 потребителя.