Для вывоза из Украины высокообогащенного урана изготовлен 21 спецконтейнер

Операция по вывозу из Украины высокобогащенного урана была секретной и сложной, сообщает американская телекомпания Fox News. Соответствующий материал размещен на сайте Inosmi.ru.

"Во-первых, для 50 килограммов высокообогащенного урана – такого количества хватило бы на две ядерные бомбы – разработали 21 особый контейнер. Затем радиоактивный материал грузовиками отправили в украинские аэропорты. Оттуда секретный груз транспортировали пятью разными самолётами из Киева, Севастополя и Харькова в место, расположенное неподалёку от Москвы", - сообщает корреспондент американской телекомпании Стив СЕНТАННИ.

По его словам, из-за суровой зимней погоды, мешающей полётам, и сильнейших мер безопасности на операцию потребовалось две недели.

"Когда совершают транспортировки, всегда есть риск потерь или риск того, что о наших действиях узнают и решат предпринять против них какую-то операцию. Поэтому мы и предпринимаем дополнительные меры предосторожности", - цитирует телекомпания слова руководителя Национального управления ядерной безопасности США Томаса Д’АГОСТИНО.

Вывоз высокообогащенного урана из Украины оставался предметом внимания и администрации США. "Эти действия говорят о том, что Украина по-прежнему лидирует в стремлении не допустить попадания этих ядерных вооружений в руки террористов, как и в стремлении прийти к миру, в котором не было бы ядерного оружия", - цитирует телекомпания слова Президента США Барака ОБАМЫ.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Б.ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны США.

30 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина выполнила взятое на себя обязательство и обеспечила вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительной части высокообогащенного урана.

"Этим шагом наше государство подтвердило, что остается последовательным и предсказуемым участником международных многосторонних усилий в сфере предотвращения распространения оружия массового уничтожения и вносит значительный практический вклад в дело противодействия ядерному терроризму", - подчеркнули в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство Украины также напомнило, что в соответствии с обязательствами США, изложенными в Совместном заявлении президентов, Украина получила эквивалентное вывезенным ядерным материалам количество низкообогащенного ядерного топлива для нужд вышеуказанных научно-исследовательских учреждений.