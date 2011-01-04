АМК возбудил дело по факту повышения цен на бензин со стороны основных нефтетрейдеров

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело по факту резкого повышения цен на бензин марок А-95 и А-92, что произошло в конце 2010 и в первые дни 2011 года, со стороны основных операторов рынка нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что в частности, расследование АМК будет касаться деятельности тех участников рынка нефтепродуктов, которые имеют значительную рыночную долю и не выполнили рекомендации комитета относительно установления экономически обоснованной стоимости топлива.

По предварительной информации, такие предприятия, как ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» были лидерами повышения цен на бензины.

В ходе расследования особое внимание АМК уделит формированию всей цепи расходов, которые влияют на стоимость топлива, учитывая при этом размер цен на имеющиеся остатки нефтепродуктов.

АМК также проверит влияние ожидаемого увеличения акцизного сбора на формирование цены топлива.

Как сообщалось, 24 декабря 2010 г. Антимонопольный комитет Украины обязал 18 операторов рынков нефтепродуктов не допускать необоснованного повышения розничных цен на бензины и дизельное топливо.