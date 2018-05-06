Соколовский: "В 2010 году уровень энергетической безопасности Украины снизился»...

Украинская экономика остается технологически отсталой. А озвученная еще в июне 2010 года президентская программа по ее модернизации, например, в части энергоэффективности, к сожалению, не выполняется. По крайней мере общественности об этом не известно. В частности, по программе до 2014 года энергоэффективность экономики должна возрасти на 20%. Однако, на сегодняшний день, согласно официальной статистике, не возросла даже на 1%. Об уровне энергобезопасности Украины сегодня рассказал в интервью УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский

- Богдан Иванович, как Вы охарактеризуете уровень энергобезопасности Украины на сегодняшний день?

За прошедший год уровень энергетической, а значит, и экономической, и национальной безопасности Украины, к сожалению, снизился. Не известно о новых, выгодных государству наработках в этой сфере. А ряд стратегических проектов, инициированных экс-президентом В. Ющенко, «зависли». Например, не выполняется брюссельское Совместное заявление о модернизации украинской ГТС, подписанное 23 марта 2009 г.; стационарно не используется нефтепровод «Одесса-Броды» в аверсном режиме для поставок каспийской нефти на украинские и европейские НПО; приостановлены программы по диверсификации ядерно-энергетических технологий, в частности, изучение с целью возможного внедрения канадских технологий CANDU; застопорилась реализация идеи неформального международного объединения стран-транзитеров энергоресурсов и т.д. Попробую подробно проанализировать итоги прошедшего года, тезисно обозначив основные проблемы в энергетической сфере:

... о газе

Несмотря на негативные оценки газовых контрактов от 19 января 2009 г., смелые обещания и попытки снизить цену на российский газ, имея, казалось бы, дружеские отношения с российским руководством, действующая власть не сумела устранить проблемы, которые создало предыдущее правительство, согласившись на невыгодные для Украины контракты. Наоборот, после подписания харьковских соглашений проблема усложнилась. В частности, газовое финансовое давление частично переведено с бизнеса на украинских граждан; в 2010-м, как и в 2009-м, несмотря на так называемые «скидки», цена российского газа для Украины остается выше, чем для большинства европейских потребителей (не учитывая транспортные расходы); сохраняется асимметрия условий, рисков и ответственности по контрактам на поставку и транзит газа. Не увеличены объемы добычи собственного природного газа. Практически не начаты масштабные проекты по геологоразведке и освоению собственных альтернативных запасов газа, в частности, на морском шельфе, потенциальных сланцевых месторождений и шахтного метана. Зато достигнуты и реализуются неоднозначные политические договоренности о создании СП в интересах Газпрома, который и без того является иностранным монополистом на отечественном рынке. Не удалось вывести из финансового кризиса государственную монополию НАК «Нафтогаз Украины». Страна так и не начала модернизацию ГТС в соответствии с брюссельским Совместным заявлением, хотя никто из подписантов, включая выгодных кредиторов (три международные финансовые института), от этого документа официально не отказываются.

... о нефти

Приостановлена реализация концепции диверсификации поставок нефти. В частности, не увеличены объемы поставок каспийской нефти. Не созданы новые маршруты ее импорта в Украину, в т.ч., за счет аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды». Не модернизированы украинские НПЗ. Украина продолжает быть производителем и одновременно одним из крупнейших импортеров низкосортных нефтепродуктов, чем, в частности, наносится непоправимый вред здоровью украинских граждан и экологии в целом.

... о ядерном топливе

Правительство активно внедряет малопонятные договоренности своих предшественников в сфере ядерной энергетики, которые в действительности невыгодны для украинского государства. Прежде всего, речь идет о создании с Россией СП по фабрикации ядерного топлива и о проектах по достройке двух блоков Хмельницкой АЭС, которые, в частности, недостаточно обоснованы с финансово-экономической точки зрения. А ряд вопросов технологического характера и относительно безопасности все еще остаются без ответов.

... об энергогенерации

В государственных масштабах не модернизирован и не начата модернизация практически ни одного устаревшего объекта электро- и теплогенерации. Не внедрена ни одна современная технология для снижения затрат первичных энергоносителей и уменьшения выбросов парниковых газов. Исключениями являются несколько локальных проектов, начатых усилиями активной местной власти и малого бизнеса. В этом контексте стоит отметить, что еще полтора года назад Украиной были получены средства по Киотскому протоколу, которые предназначены именно для таких целей. Однако правительства (и предыдущее, и нынешнее) не организовали и не обеспечили их освоение по целевому назначению. Этим украинскому государству наносится значительный экономический, политической и имиджевый вред: Украина в международном контексте выглядит как страна, которая не может или не знает как потратить упомянутые относительно небольшие целевые средства. На самом деле это не так. Ведь в Украине есть немало наработанных проектов, которые целесообразно было бы воплотить. В этом контексте уже в первые дни нового года было бы целесообразно безотлагательно определиться, обеспечить согласование и реализацию проектов за средства Киотского протокола.

... об энергоэффективности

В государстве не изменился, по крайней мере, не улучшился, баланс потребления энергоносителей. Доля газа в энергообеспечении продолжает составлять порядка 40%, что почти вдвое выше среднеевропейского уровня. А доля электроэнергии на душу населения в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах. Одновременно объем потребления электроэнергии в 2010 году вырос почти на 10%. На первый взгляд, это можно расценивать как позитив. Но есть нюансы. Во-первых, как уже упоминалось, этот рост произошел при практически неизменном соотношении между годовыми объемами потребления различных видов энергоносителей. То есть, не произошло качественного замещения электричеством других энергоресурсов, например газа. Во-вторых, увеличение произошло на фоне роста ВВП почти на 4%. А прирост ВВП на 1%, согласно международным оценкам, обусловливает увеличение потребления электроэнергии только на 0,3% - 0,5%. Получается, что зафиксированный прирост ВВП на 4% должен был быть обеспечен всего 2% приростом потребления электроэнергии. А еще 8% на что потрачены? Разве что на расширение теневого сектора экономики...

В целом украинская экономика остается технологически отсталой. А озвученная в июне 2010 года президентская программа по ее модернизации, например, в части энергоэффективности, к сожалению, еще не выполняется. По крайней мере общественности об этом не известно. В частности, по программе до 2014 года энергоэффективность экономики должна возрасти на 20%. Однако на сегодня, по официальной статистике, не произошло увеличения даже на 1%.

- По Вашему мнению, смогут ли власти все же договориться об изменении формулы цены на газ? Ведь в конце года Николай Азаров признал, что Россия не считает аргументы Украина убедительными.

Изменение только формулы мало поможет. Пересматривать необходимо много положений, в том числе, и сроки действия газовых контрактов. Некоторые пункты уже пересмотрены в 2010 и в 2009 годах. Фактически газовые контракты от 19 января 2009 г. надо отменить и написать новые с учетом новых тенденций на мировых энергетических рынках. В частности, это касается ухода от привязки цены на газ к цене нефтяной корзины. Ранее такой подход применяли с целью «подтянуть» торговлю газом к рыночным правилам. А исторически так сложилось, что развитие международного нефтяного рынка опережало газовый. Времена изменились – в газовом сегменте уже практически функционируют рыночные механизмы.

Относительно аргументов, то в международной практике случается, что понятные и совершенно убедительные аргументы одной стороны не являются убедительными для другой. В частности тогда, когда отличаются внешнеполитические стратегии. А у нас с Российской Федерацией внешние стратегии в сфере энергетики существенно различаются. В частности, Россия претендует на роль монополиста-поставщика энергоресурсов, по крайней мере в Евро-Азии. Таково ее суверенное право. И никто этого не скрывает. В Украине нет ни таких планов, ни оснований. По моему мнению, для российской стороны неубедительными являются любые аргументы, основанные на коммерческой основе, поскольку Москва часто рассматривает газ в политической плоскости. Так что и аргументы должны иметь политические признаки. Здесь, например, можно воспользоваться тринадцатой статьей действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 г. В 1998 году документ был ратифицирован парламентами сторон и стал частью законодательства обеих стран. В упомянутой статье прямо сказано: «Стороны ... воздерживаются от действий, которые могут причинить экономический ущерб друг другу». А действующее правительство признало, что упомянутые газовые контракты наносят вред Украине. Итак, контракты противоречат Договору, а значит действующему законодательству и Украины, и России(!). Убежден, что этот аргумент является одним из очень серьезных, если использовать его эффективно, в том числе, в случае необходимости, - публично.

- Актуальность Брюссельской декларации, наверное, уже нивелирована за того, что Россия выставила свои условия, которые никак не совпадают с условиями декларации? Это подтверждает и то, что активно анонсированные переговоры министров энергетики Украины, России и еврокомиссара 22 ноября не принесли ожидаемых результатов.

О потере актуальности брюссельского Совместного заявления можно было бы говорить, если бы хоть одна из сторон - подписантов (а их - 5, в том числе, 3 солидных международных финансовых института) от него отказалась. Заявление стало результатом 4-летних переговоров, инициированных и проведенных с участием украинского президента В. Ющенко практически со всеми заинтересованными странами, в том числе, и с Россией. Теперь, как уже упоминалось, никто из подписантов ни официально, ни публично не отозвал своей подписи. Значит, документ актуален. Проблема только в том, что украинская сторона не спешит его выполнять, оглядываясь на Россию, которая изначально не хочет участвовать в модернизации нашей ГТС на равных со всеми сторонами и на конкурентных условиях, как это предусмотрено в заявлении. Россия требует для себя эксклюзивных условий и не горит желанием видеть в проектах европейские компании. Очевидно, что тогда модернизация происходила бы по российскому сценарию. То есть так, как выгодно ей - чтобы и дальше оставаться газовым монополистом на украинском рынке. Желание понятное, но оно не соответствует украинским национальным интересам. Очевидно, что это понимают в Брюсселе. Видимо, потому и не известно о результатах долгожданных переговоров 22 ноября, которые имели место. Кроме того, сколько можно говорить о модернизации и ничего не делать? Это не европейский стиль. Убежден, если бы в вопросах модернизации были практические шаги с нашей стороны – были бы и встречные с европейской, были бы и новые политические сигналы.

- Почему Вы считаете, что нет результатов по аверсному использованию «Одесса-Броды», ведь есть подтверждение, что нефтепровод будет стабильно работать в аверсном направлении благодаря договоренностям с Беларусью и Азербайджаном?

Речь идет о дискуссионной экспериментальной прокачке 80 тысяч тонн нефти с Одессы через Броды в белорусский Мозырь без участия украинских НПЗ. По моему мнению, Украине это никакого нового качества не дало, кроме незначительных заработков. Ведь эксперимент по прокачке 40 тысяч тонн по аверсному «Одесса - Броды» был проведен еще в 2003 году, когда государственная комиссия принимала нефтепровод. С другой стороны, это не помешало его резервированию для российских компаний под реверсный режим в течение семи лет при частом простое или малозагруженности без каких-либо штрафных санкций. Кстати, тогда россияне за реверс ничего не платили, а теперь аверсный тест оплатили белорусы. Технические возможности одной из двух веток «Дружбы» - «Броды - Мозырь» были выяснены еще в 2007 году. Это было заключение украинских, а потом еще и белорусских специалистов. Именно поэтому в 2008 году по инициативе В. Ющенко предлагалось белорусам использовать этот маршрут для себя и, при необходимости, транзитом в Польшу. В целом, упомянутый проект Украине ничего нового не дал, а для Беларуси он послужил важным аргументом в переговорах с Россией о беспошлинном импорте российской нефти. Белорусская сторона использовала этот аргумент на все 100% и таки добилась отмены пошлины. Теперь российская нефть для белорусских НПЗ, вероятно, дешевле венесуэльской. Итак актуальность последней существенно уменьшилась. В результате, не исключено, что в ближайшие годы объемы потенциального транзита в Беларусь будут существенно сокращены, по сравнению с предварительно задекларированными 8-10 млн. тонн в год. Таким образом, рентабельность аверсного использования нефтепровода без участия украинских НПЗ остается под вопросом.

- Как, по Вашему мнению, можно было бы новой власти увеличить энергоэффективность за то время, что она "у руля"?

Хотя бы начать внедрение в государственных масштабах опыта сбережения тепла, по инициативе мэра и властей внедренного в Калуше на Ивано-Франковщине. Или опыта норвежской технологии теплогенерации вместо газовых котельных, испытанного в Борщеве на Тернопольщине – опять же, по инициативе мэра. Таких положительных примеров в Украине десятки. Есть понимание на профессиональном уровне, специалистов достаточно. Убежден, что и выгодное кредитование доступно. Не хватает, как мне кажется, политической воли сформировать и выполнять соответствующую конкретную государственную программу.

- Благодарю за беседу.

Беседовал Юрий Дощатов (УНИАН)