Долги предприятий ТКЭ превысили 2,8 млрд. грн.

По состоянию на 1 января 2011 года долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ, без АЭК «Киевэнерго») за потребленный природный газ превысили 2,83 млрд. грн. При этом теплопоставщики рассчитались с ДК «Газ Украины» лишь на 44%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, согласно данным оперативного мониторинга, за период с 1 октября 2010 года наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (424,19 млн. грн.), Донецкой (402,37 млн. грн.), Харьковской (369,67 млн. грн.), Одесской (165,33 млн. грн.), Запорожской (149,31 млн. грн.), Луганской (147,32 млн. грн.), Киевской (127,93 млн. грн.), Львовской (122,94 млн. грн.) областей.

Кроме того, столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» 1,035 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 80%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ имеют теплопоставляющие предприятия Закарпатской (34%), Днепропетровской и Волынской (по 35%), Кировоградской (37%), Ривненской, Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской (по 38%), Луганской (39%) областей, а также АР Крым (36%).

Задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг., превышает 1,81 млрд. грн. (уровень оплаты – 82%).

ДК «Газ Украины» обращается к руководителям местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики с просьбой принять необходимые меры для погашения задолженности за потребленный природный газ.

Компания также напоминает, что выделение плановых объемов природного газа осуществляется в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости природного газа, потребленного с начала отопительного периода.

Задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и надлежащее проведение отопительного сезона 2010-2011 года.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», снабжение природным газом осуществляется при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.