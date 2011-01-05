Перевод топлива на стандарт Евро-4 отложен

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года.

Соответствующий приказ Госпотребстандарта (№596 от 28 декабря 2010 года) обнародован на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, в частности, продлено действие ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» и ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия».

Также в документе отмечено, что данный приказ принят во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 26 декабря 2010 года №45034/8/1-10 об обеспечении реализации договоренностей, достигнутых на заседании экспертно-аналитической группы.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2010 года Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете Министров Украины (ЭАГ) поддержала продление действующих стандартов качества топлива на два года.

12 ноября пресс-служба Госпотребстандарта сообщила, что ведомство предлагает с 1 января 2011 года отменить действие стандарта ДСТУ 4063-2001 только в части высокооктановых бензинов, а для бензинов А-76 и А-80 будут действовать старые стандарты.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Министерство топлива и энергетики и Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» выступали за продление до 1 января 2012 года действия стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих Евро-2 и Евро-3, для не успевших завершить модернизацию заводов.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5, заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети также выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».