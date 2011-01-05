Причиной возгорания на шахте «Межиречанская» стало курение – Клюев

Причиной возгорания на шахте «Межиречанская» ГП «Львовуголь» стало нарушение техники безопасности горных работ, в частности, курение в неустановленных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ со ссылкой на предварительные выводы специальной правительственной комиссии, заседавшей во вторник во Львовской области. А.КЛЮЕВ отметил, что изначально возгорание имело локальный характер, однако вследствие халатности и безответственности руководства шахты и угледобывающего объединения локальный пожар перерос в аварийную ситуацию.

«Вчера комиссией установлено, что в шахте курили. В результате произошел пожар, который пытались сами как-то замять, спрятать и не давали никакой информации», – сказал первый вице-премьер, уточнив при этом, что возгорание началось 21 декабря 2010 года на глубине 500 метров.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в настоящее время пожар на шахте локализован и с сегодняшнего дня начинаются работы по созданию перемычек, а также пескоглиняной пробки в скиповом стволе шахты для создания условий к затуханию огня.

«В течение этой ночи полностью пожар локализован. Создаются перемычки под землей. И для того чтобы не сгорел скиповой ствол, было принято решение засыпать его смесью песка с глиной и водой», – сказал первый вице-премьер.

Он также добавил, что в настоящее время инцидент, произошедший на шахте, изучает Генеральная прокуратура Украины по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиречанская» возник 21 декабря в 20:18. В связи с пожаром работа шахты была приостановлена. На момент возгорания на аварийном участке находилось 77 человек.