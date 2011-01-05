Кабмин изучает вопрос увеличения уставных фондов «Энергоатома», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго»

Кабинет Министров Украины изучает вопрос увеличения уставных фондов НАЭК «Энергоатом», ОАО «Укргидроэнерго» и НЭК «Укрэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Проекты постановлений (об увеличении уставных фондов – УНИАН) официально в Кабмин еще не засылались, хотя разговоры идут. Для того чтобы не увеличивать тариф, надо увеличить уставный фонд. Нужно монетизировать (за счет выпуска ОВГЗ – УНИАН) и всю инвестиционную составляющую направить на развитие компаний», – сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало увеличение уставных капиталов НАЭК «Энергоатом», ОАО «Укргидроэнерго» и НЭК «Укрэнерго» для привлечения финансового ресурса на реализацию проектов по строительству энергообъектов. В частности, уставный капитал «Энергоатома» планируется увеличить на 3,5 млрд. грн., «Укргидроэнерго» – на 2,6 млрд. грн., «Укрэнерго» – на 1,5 млрд. грн. Увеличение уставных фондов планируется произвести за счет выпуска ОВГЗ с внесением соответствующих изменений в государственный бюджет Украины на 2011 год.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин принял решение об увеличении уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 5 млрд. грн.