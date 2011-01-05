Клюев надеется на согласование с Беларусью тарифа на транспортировку нефти в ближайшее время

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что в ближайшее время с Беларусью будет согласован тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Одесса–Броды», а также тарифы на перевалку нефти в нефтяном терминале «Южный».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Вчера-сегодня еще работали, согласовывали. Может быть, сегодня мы и закончим эти согласования. Это вполне естественный процесс: наши партнеры хотят платить за перевалку как можно меньше, а мы хотим, чтобы нам за нее заплатили больше», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Беларусь гарантирует объемы транзита нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в 2011 году в объеме 4 млн. тонн. Об этом 27 декабря на брифинге в Киеве сказал первый вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

Также он отметил, что с 1 января Беларусь начнет замещение технологической нефти в нефтепроводе "Одесса–Броды".

Напомним, Украина и Беларусь заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса–Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.