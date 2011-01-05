Россия не желает участвовать в модернизации украинской ГТС вместе с ЕС – Соколовский

Россия не желает принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы совместно с Европейским Союзом.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Россия требует для себя эксклюзивных условий и не горит желанием видеть в проектах (по модернизации ГТС – УНИАН) европейские компании. Очевидно, что тогда модернизация происходила бы по российскому сценарию. То есть так, как выгодно ей – чтобы и в дальнейшем оставаться газовым монополистом на украинском рынке. Желание понятно, но не отвечает украинским национальным интересам. Очевидно, что это понимают в Брюсселе», – заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Именно такой позицией России он и объясняет отсутствие какой-либо информации о результатах переговоров по вопросу модернизации ГТС, прошедших 22 ноября в Брюсселе при участии министров энергетики Украины и России Юрия БОЙКО и Сергея ШМАТКО с участием еврокомиссара по вопросам энергетики Европейского Союза Гюнтера ЭТТИНГЕРА.

«По-видимому, потому и не известно о каких-то результатах долгожданных переговоров 22 ноября, которые имели место», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, с начала ноября 2010 года представители украинской власти не раз сообщали о том, что вопрос модернизации украинской ГТС будет обсужден в Брюсселе 22 ноября в формате Украина – Европейский Союз – Россия.

«Это будет первая трехсторонняя встреча, которая, на мой взгляд, должна дать ответ, какими темпами, какими силами, какими ресурсами и с участием каких сторон будет осуществляться модернизация нашей ГТС", – заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 1 ноября 2010 года.

Однако затем по результатам встречи ни одна из сторон не давала никакой официальной информации.

Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО можно прочитать на сайте УНИАН-экономика http://economics.unian.net/rus/detail/72954