«Днепроэнерго» открыло в ВТБ кредитные линии на 981,2 млн. грн.

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» открыла в «ВТБ Банк» кредитные линии на 981,2 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании об итогах открытых торгов, обнародованном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, в частности, компания открыла две кредитные линии в долларах: эквивалентную 589,1 млн. грн. под 10,48% годовых и эквивалентную 392,1 млн. грн. под 10,95% годовых. В первом случае стоимость обслуживания договора составит 108,11 млн. грн. (без НДС), во втором – 79,37 млн. грн. (без НДС).

Кредитные линии открыты на период январь 2011 года – декабрь 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года «Днепроэнерго» привлекла в ОАО «Ощадбанк» кредитную линию в размере 107,7 млн. грн.

В ноябре прошлого года компания привлекала у «Проминветсбанка», "ВТБ" и "ПУМБ" кредитные линии в эквиваленте 875,6 млн. грн.

В октябре 2010 года «Днепроэнерго» привлекло у своего акционера DTEK Holdings Limited (Кипр) кредит в размере 355,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.