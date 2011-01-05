Соколовский: несоответствие газовых контрактов закону - веский аргумент для их пересмотра

Несоответствие украинско-российских газовых контрактов 2009 года законодательству обеих стран может быть веским аргументом для их пересмотра.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В частности, он напомнил о существовании 13-й статьи действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 г.

«В 1998 году документ был ратифицирован парламентами сторон и стал частью законодательства обеих стран. В упомянутой статье прямо сказано: «Стороны ... воздерживаются от действий, которые могут причинить экономический ущерб друг другу». А действующее правительство (Украины - УНИАН) признало, что упомянутые газовые контракты наносят вред Украине. Итак, контракты противоречат Договору, а значит, действующему законодательству и Украины, и России. Убежден, что этот аргумент является одним из очень серьезных, если использовать его эффективно, в том числе, в случае необходимости, - публично», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Высказывая свою позицию по поводу того, что Россия не считает вескими аргументы Украины в пользу пересмотра контрактов, эксперт отметил, что в международной практике случается, что понятные и совершенно убедительные аргументы одной стороны не являются убедительными для другой. Это происходит тогда, когда отличаются внешнеполитические стратегии. «У нас с Российской Федерацией внешние стратегии в сфере энергетики существенно различаются. В частности, Россия претендует на роль монополиста-поставщика энергоресурсов, по крайней мере, в Евро-Азии. Таково ее суверенное право. И никто этого не скрывает. У Украины нет ни таких планов, ни оснований. По моему мнению, для российской стороны неубедительными являются любые аргументы, основанные на коммерческой основе, поскольку Москва часто рассматривает газ в политической плоскости. Следовательно, и аргументы должны иметь политические признаки», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также отметил, что изменение формулы расчета цены на газ читает недостаточным. «Изменение формулы мало поможет. Пересматривать необходимо много положений, в том числе, и сроки действия газовых контрактов. Некоторые пункты уже пересмотрены в 2010 и в 2009 годах. Фактически газовые контракты от 19 января 2009 г. надо отменить и написать новые с учетом новых тенденций на мировых энергетических рынках. В частности, это касается ухода от привязки цены на газ к цене нефтяной корзины. Ранее такой подход применяли с целью «подтянуть» торговлю газом к рыночным правилам. А исторически так сложилось, что развитие международного нефтяного рынка опережало газовый. Времена изменились – в газовом сегменте уже практически функционируют рыночные механизмы», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Россия считает неубедительными аргументы Украины в пользу пересмотра формулы определения цены на газ. При этом он отметил, что Украина продолжит переговоры и поиск убедительных аргументов в пользу пересмотра формулы.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения в апреле 2010 г.

Полностью интервью Б.СОКОЛОВСКОГО можно прочитать на сайте УНИАН-экономика http://economics.unian.net/rus/detail/72954